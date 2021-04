Deposito cauzionale su bollette dell'acqua, un lettore: "Con il passaggio da Aiga a Rivieracqua che fine fa?

"Gentile redazione, prendo spunto dal vostro recente articolo riguardante il passaggio da AIGA a Rivieracqua relativo agli utenti del comune di Ventimiglia. Mi sarei aspettato che con l’occasione, chi di dovere spendesse due parole a proposito dell’annoso problema del deposito cauzionale, problema che sono certo interesserà molti ventimigliesi oltre allo scrivente. Mi spiego meglio.



Quando si stipula un nuovo contratto, nel caso specifico la richiesta di una nuova fornitura di acqua ad uso domestico e questa non viene pagata con la domiciliazione bancaria ma mediante bollettino postale a cura dell’utente, AIGA trattiene all’atto dell’emissione della prima bolletta 38,00€. Poiché il deposito cauzionale rappresenta una forma di garanzia per il gestore del servizio, questa somma deve essere restituita nel momento in cui il pagamento dell’utenza avviene tramite domiciliazione. Personalmente ho effettuato la domiciliazione, credo da quasi dieci anni, dovrei controllare per essere più preciso, ma mi sbaglierò di poco.



Le mie innumerevoli richieste di restituzione del deposito cauzionale non sono mai state prese in considerazione, ecco perché all’inizio ho usato il termine di annoso problema. L’ultima bolletta AIGA relativa alla conclusione dell’anno 2020 continuava a riportare la presenza del deposito cauzionale. Con l’anno nuovo è subentrata Rivieracqua e dalla bolletta il suddetto deposito risulta zero. Ovviamente mi si dirà che si tratta di una società diversa e che quindi non è Rivieracqua a doverne rispondere, pertanto non risulta più scritto da nessuna parte l’esistenza di questo deposito cauzionale. Quindi concludo con una domanda che forse non sono stato il solo a pormi: dove sono e quando mi verrà restituito il denaro?

Carlo".