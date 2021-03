Prosegue la rubrica 'Autori in Salotto' con la libreria Mondadori di Imperia: giovedì con Margherita Giacobino

Continua la rubrica online ‘Autori in Salotto’ della libreria Mondadori con dei nuovi appuntamenti settimanali per incontrare e chiacchierare con autori seduti comodamente sul divano di casa vostra.

La rubrica ora è in diretta anche sulla pagina Facebook ‘Raccontati un social’ dove librai, libri, autori ed editori, raccontano e si raccontano in meno di 60 secondi. Per ricevere la copia del libro autografato si può scrivere a librialmare.imperia@gmail.com.

Giovedì prossimo alle 21 ‘Autori in Salotto’ sarà con Margherita Giacobino, che presenterà ‘Il tuo sguardo su di me’ (Mondadori). Giovedì 18 marzo alle 21 Simone Perotti presenterà il suo ‘Momenti buoni’ (Mondadori). Giovedì 25 marzo, sempre alle 21, Gianluca Nativo sarà ospite con ‘Il primo che passa’ (Mondadori).