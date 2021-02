Marco Scajola a ‘2 ciapetti con Federico’: “Al via la vaccinazione per i frontalieri. Zona Arancione? Avevamo proposto da lunedì”

“Prenotatevi per poi essere contattati dalla Asl”. Questo l’invito dell’assessore regionale Marco Scajola, ospite a ‘2 ciapetti con Federico’, rivolto a tutti i frontalieri della provincia di Imperia. La Regione ha infatti messo a disposizione dosi del vaccino per tutti i lavoratori che abitualmente devono oltrepassare la frontiera per recarsi in Francia o a Montecarlo. Come è noto, la situazione sanitaria oltre confine è molto delicata con le varianti del virus che stanno emergendo. Il problema è che none esiste un vero e proprio registro dei frontalieri, sono quindi loro stessi a doversi prenotare per essere poi contattati dalla Asl (nell'intervista vengono fornite tutte le informazioni necessarie).

Durante l’intervista l’assessore Scajola ha anche parlato del ritorno della Liguria a zona arancione “Capiamo la sicurezza e la lotta al Covid che è prioritaria – ha detto – Noi però avevamo proposto di inserire la Liguria in Zona Arancione non prima di lunedì, salvando quindi la domenica e andando incontro ai ristoranti e alle attività produttive. Consideriamo inoltre che il pranzo di San Valentino è un pranzo che fanno le coppie, sposate o fidanzate, che ovviamente si frequentano già nella vita normale, quindi non c’era rischio di assembramenti”.

Guarda l’intervista:

