Lucinasco: giovane migrante precipita dalla finestra, traportato a Pietra Ligure con fratture alla gambe e al bacino

Mobilitazione di soccorsi in serata nella zona di Lucinasco per un giovane migrante di 16 anni ospite di una cooperativa precipitato da una finestra in circostanze ancora poco chiare.

Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Pontedassio per prestare soccorso al ragazzo. Presenti anche i Carabinieri che dovranno fare chiarezza sull'accaduto. Non si esclude che il giovane sia precipitato mentre tentava di fuggire dal centro.



Il giovane, caduto da un'altezza di circa sette metri, è stato trasportato al 'Santa Corona' di Pietra Ligure con fratture alle gambe e al bacino.

Sul posto anche il sindaco di Lucinasco Domenico Abbo.