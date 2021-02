Stanotte prevista pioggia sulla nostra provincia: attenzione al weekend per il grande freddo in arrivo

Dopo le piogge di ieri sera e di questa notte, la giornata è nuovamente mite e soleggiata sulla nostra provincia ma, attenzione, perché questa sera e probabilmente per tutta la notte, sono attese precipitazioni che, tra l’altro, potranno anche essere nevose in montagna sopra i 1.000 metri di altitudine.

Sono previsioni, quelle delle prossime ore, che non creano particolari allarmismi per la nostra provincia, dove stanotte scenderanno diversi millimetri di pioggia che non dovrebbe creare grossi problemi. Ma, attenzione, perché tra il prossimo weekend e l’inizio della prossima settimana, a farla da padrone di sarà il freddo, con un fronte freddo che arriva dalla Siberia e che farà scendere notevolmente le temperature.

Se, infatti, tra oggi e giovedì la colonnina di mercurio sarà in linea con le medie del periodo (forse anche lievemente superiori) da venerdì preparate vestiti caldi e termosifoni al massimo perché le temperature scenderanno notevolmente. Sabato e domenica potrebbero anche sfiorare o toccare lo zero sulla costa mentre per martedì e mercoledì della prossima settimana sono previste anche deboli nevischiate a livello del mare. E nell'entroterra andrà ancora peggio, con punte che potranno anche raggiungere i 10 gradi sotto zero.

Tutte previsioni che dovranno essere confermate, visto che quelle che si prospettano al momento sono a lungo termine e, quindi, come sempre raccomandiamo devono essere prese con le molle. Ma l’aria fredda dovrebbe quasi certamente instaurarsi nella nostra zona e il freddo sarà particolarmente intenso. Storicamente poi, è proprio il mese di febbraio quello che porta nevicate anche a bassa quota nell’estremo ponente e, quindi, è meglio stare in campana.

Per il momento, però, a parte la notte che ci attende con le precipitazioni previste, dovremmo poter godere di qualche giornata di sole non particolarmente fredda. Godiamocela visto da venerdì dovremmo coprirci per bene.