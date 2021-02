No a pubblico in sala, eventi e trasmissioni collegate: ecco le linee guida della Rai per il 71° Festival di Sanremo

Mentre da una parte il Comitato Tecnico Scientifico ha assicurato lo svolgimento del Festival di Sanremo nella prima metà di marzo, dall'altro la Rai sta lavorando per la stesura del protocollo che guiderà la 71ª edizione.

Il nodo cruciale resta quello del pubblico e, stando a quanto si apprende, pare che si andrà verso un 'no' anche da parte dell'organizzazione dopo quello arrivato nei giorni scorsi anche dal governo per parola dei ministri Franceschini e Speranza.

Il 'no', inoltre, si estenderà anche agli eventi collaterali in città (come il già accantonato palco di piazza Colombo), ma anche alle trasmissioni che ogni anno raccontano il Festival sui canali tv, radio e web di tutta Italia e non solo.

Il protocollo sarà inviato nelle prossime ore al Cts che lo valuterà per poi procedere all'eventuale approvazione.

Nessun riferimento, per il momento, al progetto della nave da crociera che dovrebbe attraccare in rada a Sanremo per la settimana della kermesse.

In merito è intervenuto anche il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, che al termine della riunione Rai, ha dichiarato:“Con i vertici Rai ci siamo sentiti al termine della riunione che hanno avuto con la direzione artistica: mi hanno informato sulla volontà di presentare al Cts un progetto che non prevede i figuranti. Al di là delle polemiche degli ultimi giorni, mi pare una scelta orientata a perseguire la condizione di massima sicurezza possibile, esattamente come abbiamo già fatto annullando il palco di piazza Colombo o qualsiasi altro evento collaterale. Ora aspettiamo di conoscere il parere del Cts e i protocolli sanitari validati, concernenti anche gli spazi esterni all’Ariston, che dovrò poi approfondire insieme alla prefettura e a tutti i soggetti coinvolti”.