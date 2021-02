Sanremo: 'strike' di scooter sabato scorso in via Roma, si è presentato l'uomo che era al volante dell'auto

Ha chiamato già nel pomeriggio di sabato il responsabile dell’incidente che, nel primo pomeriggio di sabato scorso, ha perso il controllo della sua auto (QUI), finendo contro le moto parcheggiate in via Roma, fuggendo poi via, all’altezza del negozio Ostanel.

L’uomo, sui 50 anni era al volante di una Toyota in direzione Ospedaletti, quando è finito per cause ancora da accertare contro tre moto che erano posteggiate dalla parte opposta. L’impatto è stato violentissimo e l’auto ha rischiato anche di investire alcuni pedoni che erano sul marciapiedi.

Il 50enne, pochi istanti dopo l’incidente ha lasciato i propri documenti a un finanziere fuori servizio, che è intervenuto subito dopo. Alla Polizia Municipale, che ha rilevato l’incidente, ha telefonato nel pomeriggio evidenziando di essere scappato per l’agitazione ma ha confermato di essere regolarmente assicurato e, quindi, i proprietari degli scooter saranno regolarmente rimborsati del danno.

Ora gli agenti della Municipale sanremese svolgeranno le indagini del caso sul 50enne, che è di Bordighera, per capire come si sia verificato l’incidente, ascoltando anche i testimoni presenti nella zona.