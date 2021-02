Ieri nuovo incidente sopra Colle Melosa: il Sindaco di Pigna lancia l'allarme "Serve una regolamentazione della zona"

Dopo il caso di ieri, con la caduta di un escursionista che stava ‘ciaspolando’ e che è finito in una scarpata di circa 150 metri, riportando fortunatamente solo alcune ferite, esplode nuovamente il caso della zona di colle Melosa, che insiste sul territorio comunale di Pigna. Un fatto che, tra l’altro, è avvenuto in zona ‘arancione’ ovvero con il divieto di spostamento tra comuni e con la zona di Colle Melosa che era letteralmente ‘invasa’ dalle auto che, tra l’altro, hanno anche proibito all’elisoccorso di atterrare.

Il Sindaco di Pigna, Roberto Trutalli, è stato molto chiaro dopo l’avvenimento ieri, senza dimenticare gli incidenti degli anni scorsi, che hanno anche provocato dei morti: “Oggi ho parlato con il Presidente della Provincia e con l’Assessore regionale al Turismo, affinchè venga interdetto (o almeno si sconsigli di attraversare) la zona tra Cima Grai e Porta Bertrand per la grande pericolosità e per la presenza di lastre di ghiaccio che, in caso di caduta, si rischia di fare un volo di 500 metri. C’è il rischio che, con le stazioni sciistiche chiuse ci sia l’arrivo in massa degli appassionati della montagna, nonostante siano già presenti delle ordinanze di chiusura. Già ieri, nonostante non ci si potesse spostare tra comuni, c’era il finimondo. La Provincia deve intervenire con cartelli che siano ben chiari agli escursionisti, dando indicazioni di grave pericolosità”.

Il primo cittadino, sottolineando che ieri l’escursionista è stato particolarmente fortunato, chiede anche due interventi ben precisi. Serve infatti che venga attivato il servizio di telefonia mobile, che da tempo è inesistente nella zona ma che venga anche creato un punto di atterraggio e decollo dell’elisoccorso: “Ieri c’era pieno di auto – prosegue Trutalli – e non è potuto atterrare l’elicottero. Se, da una parte siamo contenti che la zona stia crescendo sul piano turistico, dall’altra dobbiamo intervenire con una precisa regolamentazione della zona, perché non possiamo più permetterci rischi come quello di ieri. Mi auguro che, tra Provincia e Regione ci sia un intervento immediato perché da tempo abbiamo segnalato quanto accade. Non basta un’ordinanza ma servono indicazioni precise visto che spesso arrivano persone non equipaggiate e poi diventa difficilissimo riuscire a controllare. Servono indicazioni corrette per indicare le zone di pericolo al più presto. La neve andrà via a maggio e arriveranno molti nei prossimi mesi per fare escursioni”.