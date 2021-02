Imperia: dal 2 febbraio chiusa la scuola media Boine per alcuni casi di covid

Chiusa la scuola media Boine di Imperia. La decisione dell'Asl è arrivata dopo che nei giorni scorsi si erano verificati alcuni contagi da coronavirus.



L'istituto resterà chiuso a partire da domani su decisione dell'Asl, sentito il dirigente scolastico Giovanni Maria Siffredi.



Non si tratterebbe di un vero e proprio focolaio, ma di una quarantena preventiva. Il primo contagio si sarebbe verificato in uno scuolabus.



"C'è molta confusione, - spiega una mamma a Imperia News - non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte della scuola, ma sono stata informata tramire il gruppo WhatsApp delle mamme".