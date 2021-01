Sanremo: al via il tesseramento 2021 de I Deplasticati, l'associazione green attiva sul territorio anche in piena pandemia

L’associazione sanremese ‘I Deplasticati’, attiva sul territorio con una lunga serie di iniziative legate al rispetto e alla tutela dell’ambiente, apre la propria campagna di tesseramento 2021.



“Anche durante il difficile anno appena trascorso abbiamo cercato di aiutare il nostro territorio e le persone che ci vivono” dicono da I Deplasticati nell’annunciare il nuovo tesseramento.

Diventare socio o fare una donazione a I Deplasticati è semplice. Il conto corrente è: I Deplasticati ETS, UBI Banca, Iban IT 05 L 03111 227 0000000000 2994

Quota socio ordinario: 15 euro

Quota per minori: 5 euro

Per informazioni: ideplasticati@gmail.com