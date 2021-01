Dal Principato di Monaco: bimbo dell'asilo positivo al Covid, classe in quarantena e docenti sottoposti a tampone

Problemi all’interno delle scuole anche nel Principato di Monaco, a causa del Covid-19. Un bambino dell'asilo è risultato infatti positivo ieri, a seguito della contaminazione all'interno della famiglia.

Il piccolo è ora a casa e, visto che i test non vengono effettuati sugli alunni della scuola materna (che non sono soggetti all'obbligo di indossare la mascherina), il Governo ha deciso in via precauzionale, che tutti gli alunni della classe interessata saranno in quarantena da oggi a domenica prossima.

L’asilo rimane aperto con gli studenti di altre classi nel rispetto delle attuali misure sanitarie. Per quanto riguarda il personale scolastico che è entrato in contatto con il piccolo positivo al Covid, saranno sottoposti a tampone, come da protocollo sanitario.