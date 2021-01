Bordighera: scooter investe pedone fuori dalle strisce in Arziglia, mobilitazione di soccorsi

Stamattina, un uomo è stato investito da uno scooter questa mattina sull'Aurelia all'incrocio con via Bagni, in Arziglia, a Bordighera. Sia il pedone che il conducente del motorino hanno riportato ferite all'apparenza di lieve entità.



Il personale del 118 ha disposto il trasferimento di entrambi all'Ospedale bordigotto per accertamenti. La dinamica è al vaglio dei Carabinieri. Il traffico ha subito forti rallentamenti durante le fasi di soccorso.