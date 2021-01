Seborga: presunta costituzione di un nuovo ordinamento pseudo religioso, la smentita dal Principato

Il Principato di Seborga, sul suo sito istituzionale, ha smentito la notizia secondo la quale si sarebbe costituito in un nuovo ordinamento pseudo-religioso per iniziativa di un gruppo di cittadini legati alla sezione monegasca della Chiesa Cattolica Nazionale Polacca, una chiesa vetero-cattolica scismatica.

Il gruppo, avrebbe eletto alla propria testa un nuovo ‘principe-abate’ nella persona del sig. Gianluca De Lucia, in realtà agente immobiliare nel Principato di Monaco, e avrebbe inoltre scritto una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana per chiedere il riconoscimento di Seborga quale stato monastico autonomo.

“È evidente che il ‘vero’ Principato di Seborga – è scritto sul sito - cioè quello legittimato dai cittadini che non a caso costituiscono il Popolo Sovrano, non ha nulla a che vedere con simili iniziative promosse dal sig. De Lucia, delle quali peraltro siamo al corrente da tempo e dalle quali abbiamo già preso le distanze, come riportato nella pagina sempre aggiornata ‘Attività non riconosciute dal Principato’ pubblicata sul nostro sito Internet ufficiale www.principatodiseborga.com (che invitiamo tutti a consultare). La sempre più intensa visibilità del Principato di Seborga ha sempre attratto, e purtroppo continuerà ad attrarre, le attenzioni di persone che nulla hanno a che fare con Seborga e che sono invece semplicemente in cerca di visibilità personale. L’unico modo per disincentivare questo trend è sapere come stanno le cose realmente e non dare alcun credito a queste persone, e in questo senso desideriamo ringraziare tutti coloro che quotidianamente ci sostengono quale unico Principato legittimo”.