Doppio intervento dei Vigili del Fuoco, questa sera tra il monte Faudo e Imperia.

Nel primo hanno spento un incendio di sterpaglie nella zona di Pietrabruna. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Poco fuori dalla chiesa di Betlemme, in via D’Annunzio, sono invece intervenuti per spegnere le fiamme che hanno distrutto parzialmente alcune sedie in plastica.