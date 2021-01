Una seconda vita per la filovia da Sanremo a Ventimiglia: entro metà gennaio via al progetto da 40 milioni di euro (Video)

Nel primo mese del 2021 vedrà la luce un progetto potenzialmente rivoluzionario per la mobilità sulla costa, da Sanremo a Ventimiglia. La Città dei Fiori sarà capofila nella totale riqualificazione della filovia, un progetto da 40 milioni di euro che comprende anche l’acquisto di 20 nuovi filobus e l’installazione delle nuove pensiline connesse e in grado di dare i tempi di arrivo, come ormai accade in tutte le principali città turistiche su scala internazionale.

“Un progetto proiettato verso un futuro verde e sostenibile, fatto su misura per la città e per la costa - ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella, nel corso dell’ultima puntata di ‘2 Ciapetti con Federico’ - verrà rifatta la struttura della filovia e non solo, grazie all’acquisto dei 20 filobus e delle nuove pensiline. Tutto questo sarà legato al Mercato dei Fiori dove, al piano terra, si potranno accogliere bus e filobus”.

“Un percorso che premia Sanremo come molte altre città che hanno avuto la lungimiranza di non abbandonare le filovie, un patrimonio della mobilità elettrica” conclude Donzella.

Il progetto, inoltre, prevede anche la realizzazione di alcune nuove rotonde in città: a San Martino di fronte alla chiesa della Mercede, in corso Marconi all'incrocio con via Padre Semeria e in corso Cavallotti all'incrocio con via Duca degli Abruzzi.

Guarda l'estratto dell'intervista a '2 ciapetti con Federico':