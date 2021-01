Sanremo: raccolta di generi alimentari di successo ieri grazie al cuore dei matuziani e della Croce Rossa (Foto)

Il grande cuore dei sanremesi batte sempre a mille per la Croce Rossa Italiana. La raccolta di generi alimentari organizzata per tutta la giornata di ieri ne è il risultato lampante.

Una ventina di volontari del comitato di Sanremo si sono alternati presso i tre più grandi Carrefour, Bussana, corso Garibaldi e corso Marconi dove hanno raccolto olio, riso, legumi, pasta, farina, caffè, zucchero, carne e tonno in scatola, biscotti e prodotti per l’infanzia. Una vera manna dal cielo per Croce Rossa che ogni giorno registra in maniera esponenziale il numero di persone che si vede costretta a chiamare il centralino della sede di via Carlo Pisacane.

Grazie alla generosità dei sanremesi il comitato matuziano può così continuare la distribuzione di viveri nell’ambito della campagna nazionale Il Tempo della Gentilezza creata nell’aprile scorso per far fronte all’emergenza socio sanitaria causata dal Covid-19.