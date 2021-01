Sanremo: scontro tra due scooter all'incrocio tra corso Cavallotti e via Duca degli Abruzzi, due feriti (Foto)

Scontro tra due scooter all’incrocio tra corso Cavallotti e via Duca degli Abruzzi a Sanremo. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti e trasportati in pronto soccorso per accertamenti. Sul posto è intervenuta l’automedica del 118, un’ambulanza della Croce Verde di Arma di Taggia e una di Ospedaletti Emergenza.

La dinamica è al vaglio della Polizia Locale di Sanremo. Stando a una prima ricostruzione entrambi i mezzi procedevano su corso Cavallotti, in direzioni opposte, uno dei due pare che stesse svoltando verso via Duca. A quel punto il violento impatto. Entrambi i conducenti hanno riportato ferite, uno con una sospetta frattura a un braccio, l’altro con ferite al volto.

È stato disposto il trasferimento agli ospedali di Imperia e Bordighera. I feriti non si trovano in pericolo di vita. Durante le fasi di soccorso e di rilevamento della dinamica il traffico ha subito forti rallentamenti ed è stato regolato dagli agenti sul posto.