È morto Solange, ospite fisso per le strade di Sanremo durante il Festival. Aveva 69 anni

È morto Solange, iconico sensitivo del mondo della Tv e ospite fisso per le strade di Sanremo durante il Festival.

Paolo Bucinelli, 69 anni, è stato trovato privo di vita nella propria abitazione di frazione Mortaiolo, nel comune di Collesalvetti in provincia di Livorno. Nel weekend era stato al pronto soccorso per via di una crisi glicemica, ma era stato successivamente dimesso.

Stando ai primi accertamenti Paolo Bucinelli sarebbe morto per cause naturali, un malore. A dare l'allarme sono stati alcuni amici che non lo sentivano da qualche giorno.