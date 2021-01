Sanremo: è morto a 90 anni Alfonso La Palomenta, il ricordo della figlia e il ringraziamento all'Arma dei Carabinieri

“Si pensa sempre di essere pronti a superare la morte di una persona cara, perché la morte fa parte del ciclo naturale della vita. E invece, quando ti trovi a doverla affrontare, faresti di tutto per allontanarla, stando vicino alla persona cara che si trova in ospedale. Ma ti è negato, in questo periodo di restrizioni per il Covid-19, e anche se sai che tutto questo viene fatto per tutelare il paziente, ti senti impotente e sei sopraffatto dai sensi di colpa”.

Lo scrive la nostra lettrice Katia Lapalomenta, commentando la scomparsa del padre, Alfonso 90enne di Taggia, persona stimata e anche conosciuta nell'Arma dei Carabinieri. “Mi sono chiesta: se gli fossi stata accanto si sarebbe ripreso, avrebbe lottato per vivere e invece si è lasciato andare perché si è sentito abbandonato? I pensieri negativi ti tormentano, ti assalgono e offuscano la mente. Non poter stare al suo fianco intensifica il dolore e la morte avviene senza la possibilità di dare l’ultimo saluto, stringendo la mano, e si rimane sconsolati a guardare la porta dell’ospedale. Si è incapaci di gestire la sofferenza, il vuoto incolmabile, la perdita, rimanendo disorientati. Tutto questo rende ancora più doloroso il distacco, l’addio. E alla Vigilia di Natale invece di organizzare il pranzo in famiglia, si deve pensare alla cerimonia funebre”.

“Anche il ‘rituale’ delle condoglianze – Prosegue Katia - si è dovuto arrendere a questo periodo buio. L’elaborazione del lutto, per una famiglia, lo stringersi tutti insieme, la condivisione del dolore, ricevere visite di amici, parenti, colleghi, aiuta a superare il dramma, ma ciò oggi è impossibile. Viviamo in un presente influenzato dalla pandemia, ciò che fino a poco tempo fa poteva essere normale ora sembra un qualcosa di distante, lontano. Una brace che lentamente perde il suo calore, spegnendosi. Quello che ora si può fare è solo un’effimera ombra, residuo di tutto l’affetto che gli altri potrebbero e, forse, vorrebbero dimostrare. In questo turbinio di emozioni devi affrontare il giorno del funerale”.

Katia Lapalomenta sottolinea come abbia apprezzato la testimonianza di affetto e di senso di appartenenza, mostrata dai componenti dell'Arma dei Carabinieri: “Nel giorno in cui, dando l'estremo saluto a mio papà, questo distanziamento avrebbe fatto avvertire di più il profondo sconforto che lascia una tale perdita. Con la mente e con il cuore lo immaginavo, vicino a me, intento a guardare con ammirazione e stima le persone in uniforme e mi sono venuti in mente tutti i racconti che mi ha sempre fatto fin da bambina e che mi hanno trasmesso il rispetto e il riconoscimento per il lavoro che svolgono quotidianamente. Ricordo il racconto che mi piaceva più ascoltare, quello dei viaggi intrapresi per portare i viveri all’unico negozio di alimentari del paese, nell’immediato dopo guerra: i vari posti di controllo dei Carabinieri gli garantivano la sicurezza, permettendogli di affrontare incolume il tragitto”.

“Rivolgo un particolare e sentito ringraziamento al Colonnello Andrea Mommo e al Capitano Mario Boccucci – termina - che, in modo discreto, silenzioso e austero, insieme ad altri Carabinieri, mi sono stati vicini. Senza nulla dire, senza farsi preannunciare, senza tante parole, sono venuti al funerale. Hanno partecipato alla funzione come se il padre fosse anche loro. E quando la bara è uscita dalla Chiesa hanno fatto il saluto militare, tutti schierati come nelle manifestazioni solenni. Mi hanno riempito il cuore, soprattutto per il rispetto e la stima che mio papà ha sempre avuto per la Benemerita, per il senso del dovere e della giustizia che ha costantemente dimostrato sia con le parole, sia con i fatti. Sono sicura che anche lui ‘avrà visto’ questa esemplare dimostrazione di vicinanza e di umanità”.