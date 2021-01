Sanremo: i bussanelli non si fermano, pronte altre proteste per i lampioni installati lato mare (Foto)

I residenti di Bussana non si fermeranno. I lampioni installati lato mare non sono piaciuti e, comprensibilmente, qualcuno si è risentito. Dal Comune di Sanremo trapela un ‘ok’ della sovrintendenza, ma è una spiegazione che ai bussanelli non va giù. E così qualcuno inizia già a ipotizzare una raccolta di firme, altri parlano di un possibile esposto.

Nei prossimi giorni i residenti si organizzeranno per far sentire la loro voce all’amministrazione che, nelle ultime ore, è finita nel mirino di molti commenti alla nostra notizia.

I lampioni nella loro nuova collocazione stanno anche creando non pochi problemi a chi vive proprio in via Al Mare. Come si vede dalle foto che pubblichiamo, qualcuno si è ritrovato letteralmente con un faro puntato in salotto. Un doppio fastidio, quindi: per chi guarda il mare e, al calar del buio, per chi vive in zona.