Coronavirus: saranno 20 i vaccinati domani in ospedale a Sanremo e altri 20 alla Rsa Zitomirski di Vallecrosia

Questa mattina sono arrivati all’ospedale di Sanremo verso le 10, dopo un ‘passaggio’ tecnico al nosocomio di Imperia, i 3.000 vaccini destinati alla nostra provincia che saranno somministrati da domani.

I primi ad essere vaccinati nella nostra Asl saranno: Monica Allegri, 45enne infermiera del Pronto soccorso, il primario delle Malattie Infettive Giovanni Cenderello, 48 anni. Quindi saranno: Carla Filippi, 59enne coordinatrice del reparto di Rianimazione e il primario dello stesso, Giorgio Ardizzone di 61 anni. Ma, in totale, domani mattina saranno circa 20 gli operatori sanitari che riceveranno la dose di vaccino prevista.

Sempre domani è prevista la somministrazione di altrettanti dosi alla Rsa della fondazione ‘Zitomirski’ di Vallecrosia, la prima residenza per anziani, alla quale seguiranno ovviamente anche le altre. Una quarantina, in totale, saranno quindi i vaccini previsti per domani mentre, dal 2 gennaio prossimo, ne sono previsti 50/60 al giorno (tutti all’ospedale Borea e, alle Rsa che li richiederanno, direttamente all’interno delle case di riposo) fino all’esaurimento delle 3.000 fiale arrivate oggi.

I vaccini contro il Covid-19 sono arrivati oggi come negli altri 13 centri sanitari della Liguria. 16 i cosiddetti ‘pizza box’ (questo il nome dei contenitori usati per trasportare i vaccini Pfizer, ndr) destinati alla Liguria e, tre di questi sono arrivati in provincia di Imperia, più precisamente all’ospedale ‘Borea’.

Per la nostra regione ci saranno più delle 16mila dosi previste. AIFA, dopo le ripetute richieste ha autorizzato all’uso di 6 dosi da un flacone. Questo significa che per le dosi in consegna, passeremo dalla disponibilità di 15.600 dosi a 18.720 dosi. Questo numero diventa importante se lo proiettiamo sulle dosi che sono state autorizzate in questa prima fase, 60.142 dosi (destinate a: personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri, volontari delle pubbliche assistenze, ospiti e operatori delle Rsa, ndr). Con questo incremento del 20% verrà offerto il vaccino a 12mila persone in più.