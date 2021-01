Bordighera: l'associazione 'BordiEventi' consegna alla Protezione Civile il ricavato dalla vendita dei calendari 2021 (Foto)

L’Associazione BordiEventi ha consegnato questa sera il ricavato dei calendari 2021 alla Protezione Civile di Bordighera.

I calendari, realizzati “dai bordigotti per chi ha Bordighera nel cuore”, come cita lo slogan, hanno avuto infatti come finalità aiutare la Protezione Civile ad acquistare un nuovo mezzo di soccorso per continuare a svolgere la propria missione verso il prossimo.