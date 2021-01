2020, l'anno del Covid: il punto da Riva Ligure con Giorgio Giuffra "Serve normalità, una vita senza semafori e decreti"

Il 2020 è stato segnato dalla pandemia da Covid 19, con l'anno che si appresta a terminare abbiamo chiesto al sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra di tracciare un bilancio.

"I numeri di Riva Ligure sono stati al di sotto delle medie, nazionali, regionali e provinciali ma sono comunque numeri che fossero stati anche di una sola unità avrebbero riscosso in noi dispiacere e ansie tipiche di questo periodo storico. - sottolinea il primo cittadino - E’ evidente che bisogna guardare al futuro, farlo con ottimismo e fiducia e senza abbassare la guardia e mantenendo attenzione e prudenza soprattutto in queste prossime festività".



"Laddove non arriveranno i decreti e i ‘semafori’ lo sforzo lo dovranno fare i cittadini. - aggiunge Giuffra - In questi giorni ho detto che avrei preferito di gran lunga un patto tra cittadini e istituzioni. Bene, quello che chiedo ai miei concittadini è di continuare con i comportamenti virtuosi che li hanno contraddistinti in questi mesi. Non è facile. Il Natale solitamente richiede socialità, richiama il valore della famiglia, tutti però dobbiamo oggi fare un passo indietro per poterne fare, mi auguro, più numerosi nei prossimi mesi".



"Lo dovremo fare anche da punto di vista economico. E’ inutile negare che la pandemia non colpisce solo bar e ristoranti. - analizza Giuffra - Lo si sente spesso questo ritornello ma colpisce tutte le attività commerciali, soprattutto quelle di questo lembo di terra che vive di turismo. Dobbiamo fare in modo che nessuno rimanga indietro ma soprattutto che tutte le attività abbiano un minimo di ristoro e soprattutto abbiano pronta una programmazione quando il futuro potrà ricominciare perchè oggi è vero che parliamo sempre di crisi, di toppe che tappano dei buchi dovuti alla crisi economica e sociale della pandemia sanitaria ma dobbiamo pensare alla programmazione futura".



"Riva Ligure lo sta facendo. E’ aperto il cantiere più grande della storia, 4.4 milioni da spendere sul litorale ma lo devono fare tutti. - conclude il sindaco di Riva Ligure - Dobbiamo programmare e pensare a quello che è il nostro futuro e soprattutto non farci trovare impreparati quando si tornerà alla normalità, perchè oggi è di quello che c’è bisogno: una vita senza semafori e senza decreti”.