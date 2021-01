Paziente ligure è rimasto positivo al Covid per 250 giorni prima di morire, inviato case report a rivista internazionale

C'è stato un ligure che è rimasto positivo al tampone Covid per 250 giorni. "Credo che sia un record nella letteratura internazionale e per questo abbiamo preparato un ‘case report’ per una prestigiosa rivista internazionale" - ha annunciato il dott. Matteo Bassetti, responsabile della clinica 'Malattie Infettive' del Policlinico San Martino di Genova.



"Purtroppo il paziente che aveva un quadro clinico complesso, è deceduto. Era una persona immunodepressa e con condizioni di base che che non lo aiutavano nella ripresa. Questo virus può rimanere veramente a lungo. La continua attività di ricerca clinica ci consente di scoprire aspetti sempre nuovi di questa malattia" - ha sottolineato il dott. Bassetti.