Molini di Triora: si aggrava la frana a lato della SP 548, viabilità a senso unico alternato

Si è aggravata la frana sotto la strada provinciale 548, poco prima dell’abitato di Molini di Triora. Stamani il Comune ha richiesto l’immediato intervento della Provincia, per il peggioramento del fronte verso il torrente Argentina.

Sull’asfalto si può vedere una lunga crepa di almeno una decina di metri ma il fronte sottostante è ben più grande. Il punto dove si è verificato il problema era già stato localizzato all’indomani dell’alluvione di inizio ottobre, tanto che la Provincia aveva già posto in essere un intervento di messa in sicurezza. In prima battuta si era registrato lo smottamento del versante nel tratto tra il fiume e il piede del muro ma nelle scorse ore è scesa anche quella porzione che sembrava integra.