Ventimiglia: omicidio di Calvo, secondo Pellegrino sarebbe avvenuto al culmine di una lite con Fedele

Aumentano i misteri sull’omicidio di Joseph Fedele, il 60enne di Beausoleil ma di origini calabresi, ucciso il 22 settembre e il cui cadavere è stato trovato il 21 ottobre a Calvo, frazione di Ventimiglia.

Con le dichiarazioni del 23enne Domenico Pellegrino, che si trova in carcere dal 23 dicembre scorso, si ingarbuglia ulteriormente la vicenda. Secondo lui, infatti, l’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite e con la pistola del francese, strappata via proprio da Pellegrino. La lite sarebbe scoppiata per il mancato acquisto della Mercedes di Fedele.

Un’auto che Pellegrino non voleva più ma che, per la quale, Fedele non voleva restituire la caparra. Dopo l’omicidio, sempre secondo il racconto del 23enne, avrebbe gettato la pistola nel fiume e poi si sarebbe sbarazzato del corpo di Fedele, portandolo nella zona dove è stato poi trovato, con il furgone di Condoluci, il cugino. Con lui ha portato la Mercedes a Mentone ed è rientrato.

Secondo gli inquirenti, invece, le cose sarebbero andate diversamente e Fedele è stato ucciso con due armi diverse, probabilmente nell’ambito di un fatto legato alla criminalità organizzata.