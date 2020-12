Pesanti disagi alla circolazione questa mattina sull'Autostrada dei Fiori nella zona di Savona. La neve scesa nelle ultime ore ha reso praticamente impossibile transitare tanto che, al momento, l'uscita obbligatoria per chi viaggia in direzione Genova è a Finale per via di alcuni tir che stanno bloccando la carreggiata.

Ovviamente il consiglio per tutti è quello di mettersi in viaggio solamente per motivazioni lavorative o particolarmente urgenti.