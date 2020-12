Pluripregiudicato 36enne gambiano espulso dal territorio nazionale: aveva anche appiccato un incendio nel carcere di Sanremo

Un cittadino straniero, di 36 anni originario del Gambia, è stato espulso dal territorio nazionale con accompagnamento al Paese di origine. L'uomo, sbarcato in Sicilia nel 2015, si era trasferito a Genova, dove ha iniziato la sua 'carriera' criminale con una prima condanna per spaccio di sostanze stupefacenti. Successivamente è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, violenza privata, danneggiamento e lesioni personali.

Nel carcere di Marassi il 36enne si è reso responsabile di altri reati tra cui violenza a pubblico ufficiale e lesioni nei confronti di altri detenuti, prendendo parte a diversi episodi di disordine all’interno dell’istituto penitenziario. Anche nel carcere di Sanremo, dove era stato poi trasferito, ha contribuito a creare tensioni, arrivando anche ad appiccare un incendio.

Poiché l’uomo era infine destinatario di un ordine di espulsione dal territorio nazionale quale misura alternativa alla detenzione, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia si è attivato al fine di ottenere i documenti necessari per il rimpatrio, dovendo in particolare prima ottenere un’identificazione compiuta del soggetto, ottenuta grazie alla collaborazione dell’Ufficiale di collegamento e poi un lasciapassare del Consolato del Gambia oltre, ancora, alle autorizzazioni aeroportuali e degli Stati interessati dagli scali aerei.

Completata la procedura burocratica e amministrativa, il personale qualificato della Questura di Imperia ha organizzato la scorta al 36enne straniero, che è stato così imbarcato a Milano Malpensa e consegnato alle autorità locali in Gambia.