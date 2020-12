Bonus per i pensionati frontalieri: la 'lettera' aperta di uno nostro lettore, un 'frontaliere tartassato'

“Sono anch’io un frontaliere e ho militato per alcuni anni nella FAI ai tempi della sua fondazione, sono andato anche a Roma e ho incontrato diversi politici che erano ‘al potere’ in quegli anni. Innanzi tutto voglio ringraziare tutta la direzione della FAI per l’impegno e la dedizione profusa nella difesa dei diritti dei frontalieri. Quanto scrive Roberto Parodi purtroppo non mi é nuovo e non mi stupisce per nulla”.

Inizia in questo modo la ‘lettera aperta’ a tutte le associazioni dei Frontalieri, ai lavoratori e ai Pensionati Frontalieri, ai politici e commercianti locali, in risposta all’articolo sul 'Bonus' per i pensionati frontalieri, da parte di un nostro lettore, M.M.

“Così come stanno le cose qual’é l’interesse che potrebbe motivare chi ci governa a Roma a risolvere la questione ‘bonus’ dei pensionati frontalieri? Risposta: nessuno! Quale danno può creare un pensionato frontaliere alla politica di Roma o di Governo? Nessuno! Come ben sappiamo le motivazioni capaci di muovere la ‘manina’ dei politici o dei direttori dei ministeri sono principalmente due: gli interessi di qualcuno o i voti necessari a preservare o a guadagnare il potere. Secondo il mio umile punto di vista l’unica soluzione per provare a far cambiare le cose potrebbero essere le manifestazioni pubbliche (o di piazza) tutto il resto (purtroppo) non produrrà alcun risultato. Solo mostrando pubblicamente quanto vale/pesa (in termini di elettorato) tutto il frontalierato si potrà sperare di arrivare a qualche risultato. Scrivendo ‘frontalierato’ mi rivolgo a tutti coloro che, in maniera diretta o indiretta, traggono o possono trarre beneficio dall’applicazione del bonus anche ai pensionati e quindi oltre ovviamente ai Pensionati stessi anche queste categorie: i lavoratori attivi che prima o poi diventeranno anche loro dei pensionati; i politici locali ed i commercianti che vedrebbero aumentate le risorse versate e spese sul territorio; i lavoratori o pensionati ‘scappati’ oltre confine che con una tassazione più equa potrebbero seriamente valutare di ritornare a versare le imposte in Italia ed evitare tutte le problematiche associate al cambio di residenza. Sono molte le situazioni ‘borderline’ a livello fiscale e gli escamotage oramai li conosciamo tutti”.

“In teoria – prosegue - anche l’Ufficio delle Entrate italiano dovrebbe essere parte attiva a sostegno di questa richiesta perché se fa bene i conti alla fine anche lui ci guadagna perché si allargherebbe la base di contribuenti (con i rientri in Italia o l’emersione dei furbetti) e quindi il valore globale delle imposte riscosse. Ad oggi l’unico che se la gode (alle nostre spalle) é il fisco francese o monegasco. Incassano molto e spendono poco (per i transfughi). Ottimo risultato per l’Italia… complimenti! Per questo invito tutte le associazioni di frontalieri, qualunque sia la sigla (Fai, Afi ed altro) ad unirsi per mobilitare le categorie sopra citate a partecipare in massa a manifestazioni degne di tale nome. Come detto da Roberto Parodi dobbiamo pensare ai nostri interessi ma va fatto in modo solidale e compatto. Dobbiamo partecipare tutti per mostrare il nostro peso elettorale e poter dunque essere chiamati a trattare”.

“Se ci fosse stata una vera partecipazione di massa – termina il nostro lettore che si firma ‘un frontaliere tartassato’ - già nel 2003 (al tempo dell’abolizione dell’esenzione) il problema si sarebbe risolto subito sia per i lavoratori che per i pensionati. Invece moltissimi hanno preferito non partecipare pensando così di nascondersi (al fisco) o cambiare direttamente residenza. Colgo l’occasione anche per caldeggiare l’esigenza di una rivalutazione del bonus frontalieri che anno dopo anno (dai 12.000 euro di partenza) si é ridotto moltissimo diventando quasi una ‘mancetta’. Alla luce di quanto é successo quest’anno andrebbe seriamente rivisto al rialzo. Gli stipendi, soprattutto quelli di Monaco, sono in fortissimo ribasso. Per cui se togliamo le spese di viaggio, la mancata 13esima ed il mancato TFR, spesso ci troviamo (al netto delle tasse) con stipendi più bassi di quelli italiani (pari mansione) che già di loro sono tra i più bassi d’Europa. Nella speranza di essere stato fonte di motivazione per raggiungere l’obiettivo comune dei frontalieri colgo l'occasione per augurare Buone Feste”.