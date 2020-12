Scontro tra due auto, questo pomeriggio a Rezzo in valle Arroscia. Nonostante l’impatto sia stato particolarmente violento e le auto abbiano subito gravi danni, per fortuna il bilancio non è drammatico.

Sul posto è intervenuto anche l’elicottero ‘Grifo 1’ ma il medico del velivolo ha valutato sul posto il ferito, poi affidato all’ambulanza che lo ha portato in ospedale a Imperia, in codice giallo di media gravità.