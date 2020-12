Seconda chiusura in meno di un mese per un bar di Ospedaletti, dove i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti nuovamente per la presenza di clienti anche dopo le 18 con relativi assembramenti.

I militari dell’Arma sono intervenuti alcuni giorni fa, riscontrando le identiche problematiche di fine novembre: i clienti stavano consumando nel locale ed erano troppo vicini. Altri 5 giorni di chiusura e sanzione da 400 euro.