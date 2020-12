Accolto emendamento a sostegno dei comuni di frontiera, Di Muro (Lega): "Un segnale concreto per le zone più in difficoltà"

“Accolto emendamento alla Manovra a mia prima firma a sostegno dei comuni di frontiera maggiormente coinvolti nella gestione dall'immigrazione”. Ad informarne è il deputato della Lega Flavio Di Muro che spiega: “Cinque milioni di euro non risolveranno certamente il problema della gestione disastrosa dei flussi, peraltro aumentati a dismisura negli ultimi mesi, ma si tratta quantomeno di un segnale concreto per i comuni più in difficoltà".

"Sono soddisfatto che, finalmente, le zone di confine dell'Italia siano divenute centrali nel dibattito politico nazionale, fermo restando che la soluzione migliore per aiutare questi territori è, e resta, quella di fermare gli sbarchi”.