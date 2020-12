Taggia: la Casa di Accoglienza compie 20 anni, una seconda famiglia che tende la mano a mamme e bambini (Foto e Video)

Era il 23 dicembre 2000 quando a Taggia nasceva una realtà che, negli anni, avrebbe reso migliore la quotidianità di centinaia di donne e bambini. Le loro vite, senza la Casa di Accoglienza, non sarebbero stata le stesse.

È un anno strano il 2020, ma non si possono dimenticare le ricorrenze importanti. Tra pochi giorni compie 20 anni di attività la Casa di Accoglienza che negli splendidi locali della parrocchia di Don Nuccio Garibaldi in piazza Cardinal Gastaldi, ospita una ventina tra mamme e bambini oltre a offrire una appartamento appositamente dedicato alle donne vittime di violenza. Il tutto grazie alle nove persone attualmente impiegate e al lavoro della responsabile educativa, Angela Rottino. La Casa è una costola del Centro di Aiuto alla Vita, un’altra realtà dalla storia più che ventennale e che ha spento le sue 25 candeline lo scorso febbraio.

Nei suoi 20 anni di storia, la Casa di Accoglienza ha aperto le braccia a circa 200 persone in difficoltà, mentre il CAV di Sanremo ha visto passare circa 100 donne e almeno 200 bimbi all’anno. Numeri che sono fotografia di una quotidianità talvolta drammatica per un numero di persone difficile da immaginare. E il tutto è stato ancor più acuito dalla pandemia e dal lockdown che per molte famiglie ha assunto i tratti di un incubo.

Ne abbiamo parlato con Sara Tonegutti, presidente del Centro di Aiuto alla vita, un volto che per molte mamme sa di casa.