Sanremo: nuovi arredamenti e giochi per l’asilo di Bussana nel nome e nel ricordo di Alberto Lupinetti (Foto)

Nel nome e nel ricordo di Alberto Lupinetti, l’asilo di Bussana potrà contare su nuovi giochi, nuovo arredamento e tante ‘coccole in più per i suoi piccoli ospiti. Al termine del funerale del giovane morto in un incidente stradale sulle alture di Bussana è stata allestita una raccolta fondi proprio a favore dell’asilo del paese, punto di riferimento per tante famiglie di Bussana, ora gestito dall’Istituto ‘Corradi’ di Sanremo.

I fondi raccolti tra la gente di Bussana hanno permesso l’acquisto di nuove brandine, un mobile, un altro mobile per gli effetti personali dei bimbi, uno specchio per le attività e un gioco per il giardino. Un’altra donazione per l’asilo è arrivata anche dalla famiglia Sofia di Bussana: uno scaffale e il gioco multi funzionale per l’area gioco.

Grande la soddisfazione da parte dello staff dell’asilo rappresentato dalle maestre Antonella, Francesca e Aurora. Nelle prossime settimane sarà apposta una targa con il di Alberto Lupinetti, ragazzo nato e cresciuto a Bussana il cui ricordo vivrà sempre nei cuori dei bussanelli.