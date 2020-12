Sanremo: da oggi i neonati possono essere assistiti meglio, ecco la nuova ambulanza della Croce Rossa (Foto e Video)

E’ stata inaugurata questa mattina a Sanremo, una nuova ambulanza della Croce Rossa che servirà soprattutto per i bambini appena nati ma che può comunque servire come soccorso avanzato.

Un mezzo che è stato allestito dalla Croce Rossa, con la collaborazione del reparto di neonatologia del ‘Borea’ e del suo Primario, il Dottor Riccardo Borea, per il trasporto neonatale soprattutto nei primi 28 giorni. Con tutte le indicazioni della neonatologia, l’ambulanza può prendere a bordo la culla del neonato e collegarsi ai diversi dispositivi del mezzo e collegarsi con il reparto.

“Quello di oggi – ha detto il presidente Ettore Guazzoni – viviamo un evento molto improtante per l’intera provincia, perché l’ambulanza serve per il rianimo, con un occhio particolare alla pediatria. Il merito di oggi è della famiglia Borea, che ha donato una somma consistente tramite un lascito. Con orgoglio, dopo un anno di lavoro per l’allestimento, possiamo disporre di un mezzo molto importante”.

Pubbliche assistenze sempre in campo, soprattutto dall’inizio della pandemia: “La situazione è migliorata dopo le prime fasi, che sono state di grande smarrimento, visto che abbiamo dovuto affrontare un nemico sconosciuto. Abbiamo dotato gli operatori di tutti i dispositivi necessari per prevenire i contagi ma, oltre al soccorso, gli effetti della pandemia sono relativi alla necessità alimentare di molte persone. Ci sono momenti di grande difficoltà per le famiglie meno abbienti e, proprio per questo abbiamo rilanciato la nostra missione ‘sociale’, che sta andando avanti da febbraio con la distribuzione alimentare”.

All’inaugurazione erano presenti, oltre al Dottor Riccardo Borea, anche gli Assessori regionali Marco Scajola e Gianni Berrino e gli Assessori sanremesi Silvana Ormea, Costanza Pireri e Massimo Rossano oltre ai vertici locali e regionali della Croce Rossa. Presente anche il Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Mons. Antonio Suetta, che ha officiato il rito della benedizione.