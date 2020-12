In giro per Taggia gli 11 Babbo Natale della Protezione Civile: il maltempo e il Covid non fermano la tradizionale iniziativa

Non uno ma ben 11 Babbo Natale per Taggia. Il Covid non ha fermato la tradizionale iniziativa natalizia organizzata dalla Protezione Civile tabiese.

Ognuno dei volontari, compreso il cane, per qualche ora hanno indossato una divisa diversa, girando per le vie del comune per augurare un felice Natale a tutta la popolazione e lasciare un piccolo dono. Si tratta di una tradizione consolidata e che quest’anno è stata ancora più sentita.



L’attività si è svolta nel rispetto delle misure anti Covid, indossando la mascherina e facendo rispettare le distanze interpersonali. Il maltempo e le difficoltà del momento, sono 'scomparse' tra i sorrisi e le risate dei bimbi felici di vedere il loro beniamino a passeggio per le strade del loro comune. Come ogni anno i Babbo Natale della Protezione Civile hanno portato gioia e serenità e come da tradizione il gruppo raggiungerà anche la frazione Beuzi.



I volontari andranno a salutare le tante persone che per anni hanno fatto parte della Protezione Civile, sia per l’antincendio boschivo o semplicemente come vedette per i roghi che colpiscono queste zone più impervie alle spalle di Taggia. L'appuntamento di Natale a Beuzi sarà un momento, diverso dagli anni scorsi per via del rispetto delle misure anti contagio ma non per questo meno sentito.