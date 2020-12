Toti a 'Che tempo che fa' sugli spostamenti tra comuni "Abbiamo fatto proposte di buon senso rimaste inascoltate"

Lo ha detto anche ieri, nel corso della trasmissione ‘Che tempo che fa’, condotta da Fabio Fazio, come aveva fatto anche al Ministro Speranza, nel corso della Conferenza Stato-Regioni. Il Governatore ligure, Giovanni Toti, è tornato sul problema degli spostamenti in occasione del Natale, che il Governo ha bloccato tra comune e comune, senza tenere conto delle distanze che cambiano notevolmente tra grossi centri urbani e piccole località.

“Alcune richieste che abbiamo fatto al Governo – ha detto Toti - riguardavano qualche piccolo allentamento dei divieti durante le vacanze, per avere una uniformità di trattamento tra le grandi e le piccole città. Erano proposte fatte da Governatori sia di centrodestra che di centrosinistra, ma erano soprattutto di buon senso e non sono state ascoltate”.

Toti ha anche parlato di una possibile ‘Zona bianca’ in Liguria: “Noi siamo talmente prudenti che siamo la seconda regione per Rt, proprio per aver chiuso determinate zone anche prima dei Dpcm”. Ed è poi tornato sugli spostamenti: “Io sono tutto tranne che un negazionista, ma penso che alcune ingiustizie possono essere sanate senza grande danno. E stiamo parlando di piccoli centri, dove non si può andare dalla zia che vive al di là del fiume, percorrendo magari 800 metri”.

Intanto anche il Deputato ventimigliese Flavio Di Muro si sta facendo portavoce della mozione urgente presentata dalla Lega, per evitare che non ci si possa spostare tra comune e comune, soprattutto in quelli piccoli, come nella nostra provincia: “Da noi ci sono bellissimi borghi in cui vivono anche molti anziani, alcuni di loro rimasti soli, che aspettano il Natale per ricongiungersi con i propri cari. Con queste disposizioni assurde siete riusciti a dettare disposizioni invasive anche sui valori del Natale e della famiglia. Combattere il diffondersi del virus è interesse di tutti, destra e sinistra, ma facciamolo con norme di buonsenso, senza abusare della pazienza degli italiani che ormai è finita”.

Nel corso dell’intervista di ieri su Rai Uno, il Presidente della Liguria, Giovanni Toti, ha anche parlato del problema trasporti e della riduzione della capienza, per contrastare il diffondersi del virus: “Aumentare il numero dei mezzi per il trasporto pubblico locale compete a tutti, ma è impensabile farlo in tempi breve. E, anche chi pensa che possano essere usati i bus gran turismo sbaglia, perché non possono essere utilizzati in tutti i casi. In alcuni lo stiamo facendo ma non è possibile attuarlo ovunque. Senza dimenticare che, pur avendo assegni pronti sul tavoli, i nuovi bus non vengono costruiti in poche ore”.