Coronavirus: migliora ancora il rapporto tamponi-positivi (8,98%), numeri stazionari negli ospedali della Liguria

Migliora nuovamente il rapporto tamponi-positivi, quest’oggi nella nostra regione. A fronte di 1.242 tamponi molecolari, sono stati riscontrati 128 nuovi positivi, ovvero uno ogni 11,12 pari all’8,98%. Sono anche stati eseguiti 2.492 test antigenici, un nuovo dato che, da oggi ci viene fornito. Ricordiamo che i test antigenici, in caso di positività al Covid, devono essere seguiti dal tampone molecolare.

Numeri in calo, per quanto riguarda le province, anche se ovviamente devono essere rapportati al dato inferiore di tamponi molecolari eseguiti nelle ultime 24 ore: in provincia di Imperia sono stati 4 e, in quella di Savona 3. A Genova se ne sono registrati 108 e a Spezia 7. Non sono riconducibili alla residenza in Liguria in 6.

Sono 23 i morti per Covid-19 segnalati oggi in Liguria (decessi avvenuti tra il 3 dicembre e ieri), dei quali nessuno nella nostra provincia.

Totale tamponi effettuati: 627.252 (+1.424)

Totale antigenici rapidi: 91.758 (+2.492)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 53.907 (+128)

Totale casi positivi (esclusi guariti e deceduti): 10.030 (-405)

Casi per provincia di residenza

Imperia 861 (+40)

Savona 1.074 (-52)

Genova 5.760 (-253)

La Spezia 1.611 (-51)

Residenti fuori regione o estero 281 (-79)

Altro o in fase di verifica 443 (-10)

Totale 10.030 (-405)

Ospedalizzati: 959 (-1) | 92 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 104 (+3) | 9 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 80 (-6) | 14 (-) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 272 (-3) | 30 (-) in terapia intensiva

Evangelico - 22 (-1) | 5 (-) in terapia intensiva

Galliera - 131 (+2) | 8 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 11 (+2) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 127 (+2) | 9 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 103 (+3)) | 6 (+1) in terapia intensiva

Asl 5 - 109 (-1) | 11 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 9.051 (-405)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 41.333 (+510)

Deceduti: 2.544 (+23)