Ventimiglia: approvato il progetto definitivo per la pista ciclabile tra via Lamboglia e via Dante

La Giunta Comunale di Ventimiglia ha approvato il progetto definitivo, relativo al ‘Nuovo assetto della passeggiata Trento Trieste e relativa al tratto tra via Lamboglia e via Dante’, secondo gli obiettivi dell’attuale Amministrazione, che intende dare un diverso assetto della passeggiata a mare, con la realizzazione della prevista e programmata pista ciclabile modificata e migliorata dalla creazione di un percorso pedonale con un modesto ampliamento a sbalzo (lato spiaggia).

L’Amministrazione Comunale vuole reperire le necessarie fonti finanziarie partecipando al bando ‘Comuni in pista 2020’, per l’ammissione a contributi destinati al totale abbattimento della quota interessi sui mutui per il finanziamento di progetti di impiantistica sportiva pubblica, promosso dall’ANCI e dal Credito Sportivo.

Il progetto definitivo prevede una spesa di un milione e mezzo di euro, di cui un milione relativo ai lavori veri e propri.