Un albero di legname e rifiuti in riva al mare: così I Deplasticati di Sanremo partecipano al concorso “Resta a casa e fai il tuo albero” (Foto)

Anche a Natale I Deplasticati di Sanremo non si fermano. I volontari dell’associazione ‘Green’ matuziana si sono nuovamente rimboccati le maniche per prendere parte alla 5ª edizione del concordo “Alberi di Natale per le vie del Borgo” che, quest’anno, l’associazione ‘‘U Casô Növu’ ha ribattezzato “Resta a casa e fai il tuo albero”.

I Deplasticati hanno realizzato il loro albero in spiaggia, utilizzando il legname portato dalla mareggiata di inizio ottobre e, come decorazioni, i tanti, troppi rifiuti ancora presenti sul litorale.

Per sostenere l’opera de I Deplaticati al concorso “Resta a casa e fai il tuo albero” è possibile votare con un ‘mi piace’ sulla pagina Facebook ‘U Casô Növu’. Si potrà votare fino alle 23.59 del 5 gennaio.