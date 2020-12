Soldano: nonostante il Covid e i molti problemi nelle scuole a Soldano le maestre non si danno per vinte (Foto)

Il Covid blocca o rallenta molte attività, soprattutto nelle scuole. Ma le maestre della scuola dell’infanzia di Soldano, piccolo centro dell’entroterra di Vallecrosia, hanno dimostrato di avere coraggio, solerzia e perizia concentrandosi con forza sul lavoro costante e che da risultati favolosi sia in tecnica manuale che culturale.

La fiduciaria Manuela è dedita ai bambini come non mai e la conferma ci arriva da una delle collaboratrici delle maestre, Rosaria Coppola: “Ho visto fare tanto dalle colleghe nei miei anni di lavoro, ma non ho mai visto un impegno di questo genere. A questa maestra dovrebbe essere assegnato il Nobel per la volontà e la professionalità. Lei canta, suona, inventa favole, insegna a mangiare ai bambini. Cosa c'è di male nel fare un distinguo benevolo, dare una positività in questo brutto periodo che stiamo passando? Dobbiamo ringraziare il cielo e non i politici che non sono sul campo, se abbiamo persone che educano e si dedicano ai piccoli con tanto amore. Lamentiamoci del cose che vanno male ma riconosciamo e incentiviamo il lavoro svolto bene”.

Il progetto di quest' anno che la Maestra Manuela ha iniziato parla del bosco con ‘Nonna quercia’, gli elfi e le fate. Tutto il programma gira intorno a questa storia con lavori di danza e disegni tematici. Quindi regia e interpretazione. Da evidenziare anche, come i genitori dei piccoli che frequentano la scuola dell’infanzia di Soldano stiano apprezzando il lavoro che viene svolto dalla fiduciaria, ovviamente insieme alle altre maestre, tra queste: Claudia, Giulia.

“Non dimentichiamo – termina Rosaria Coppola – che la scuola Primaria, dove andranno dai prossimi anni i bambini che ora stanno frequentando quella dell’infanzia, è coordinata da un'altra fiduciaria non meno meritevole, la maestra Mariella”.

(Nelle foto le composizioni dei bimbi, realizzate con le maestre)