Imperia: orientamento scolastico, numerose iniziative per il Polo Tecnologico Imperiese

"In piena emergenza Covid le scuole superiori (e non solo) devono competere in fantasia per potersi presentare ai futuri utenti e descrivere le caratteristiche dei propri istituti". Questo il messaggio del Polo Tecnologico Imperiese che accetta con coraggio e sicurezza questa sfida, aprendo ad alunni e famiglie non soltanto le porte dell'istituto, che possono essere varcate fisicamente in ridotti e distanziati contingenti numerici (o virtualmente in Videoconferenza), ma anche quelle della didattica.



"Nel sito ufficiale del Polo è implementata una intera sezione di Orientamento che propone le diverse modalità conoscitive offerte all'utenza, e fra queste spicca la possibilità di partecipare, con una o più classi delle scuole secondarie di primo grado, a delle vere e proprie lezioni didattiche - ci spiega la Dirigente E. Bianchi - I docenti del Polo, di tutti e tre plessi, ITI (l'ITIS di una volta), ITTL (Nautico) e IPSSC (professionale per il Web e i Servizi Socio Sanitari), con una pluriennale e consolidata esperienza a livello didattico e professionale hanno deciso di sperimentare una nuova modalità di interazione con l’utenza: la Lezione Aperta, una vera e propria lezione in cattedra (virtuale attraverso Videoconferenza) rivolta non solo ai ragazzi del Polo ma anche ai futuri aspiranti alunni delle classi terze medie della Scuola Secondaria di Primo Grado".



A tale scopo è stato predisposto un variegato calendario di appuntamenti per moduli didattici brevi di svariate discipline, a cui possono aderire, semplicemente unendosi in Videoconferenza (nel pieno rispetto e tutela della Privacy) alunni e docenti dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado. "In questo modo il Polo Tecnologico Imperiese si propone di incontrare studenti ed insegnanti interessati a conoscere la propria offerta formativa, non più attraverso la descrizione di stereotipate Brochure, più o meno colorate ed accattivanti, ma con il contatto diretto, mediante l’uso di metodologie e didattiche nuove e coinvolgenti. - prosegue - Le lezioni, in oggetto, sono curate con attenzione per essere fruibili anche in un contesto di scuola media, in tal modo possono costituire un arricchimento disciplinare per i partecipanti e una opportunità per gli insegnanti che scelgono di aderire".



"La qualità professionale del nostro organico travalica la specificità degli indirizzi, aggiunge la Dirigente Scolastica, poiché tutte le discipline, anche quelle umanistiche, linguistiche o professionalizzanti concorrono ad un unico obiettivo che è la formazione della persona nella sua interezza e globalità. Per questo motivo, parlando di didattica, è doveroso aprire le porte delle aule, perché è un atto dovuto e un riconoscimento a chi, all’interno delle stesse, da anni lavora con competenza e professionalità. L'iniziativa, attiva dal 25 Novembre, è in via di sviluppo e crescita. Tra le varie proposte dei singoli plessi sulle pagine del sito della Scuola, alla voce “ Orièntati al Futuro” (curata dal prof. Di Pasqua coordinatore dell’Orientamento del Polo Tecnologico Imperiese), sono presenti diverse date, ma molte altre sono in via di definizione".



"Oltre all’iniziativa descritta, un’altra attività, viene proposta, con le stesse modalità ai genitori degli alunni di terza media, per avvicinarli in modo costruttivo ed originale alle potenzialità tecnologiche e scientifiche che si ritrovano nel percorsi specialistici dei nostri tre Istituti. I partecipanti non assisteranno passivamente ad un Video registrato ma potranno fare domande, intervenire (in taluni casi addirittura attivamente operando in remoto), e comprendere come queste attività costituiscano l'ossatura principale della formazione tecnico-scientifica offerta dal Polo Tecnologico Imperiese. La realizzazione di questa sezione dedicata all’Orientamento, ha comportato un notevole impegno e il coinvolgimento di diversi docenti dei tre Istituti del Polo Tecnologico Imperiese, ma siamo convinti di percorrere la strada giusta, conclude la preside Bianchi, di aver reso un buon servizio agli alunni che presto saranno chiamati a prendere decisioni importanti, riguardanti il loro futuro, alle loro famiglie e al territorio, per far conoscere la nostra realtà e ciò che si fa realmente all’interno del nostro Istituto, senza retorica o demagogia, rendendo al tempo stesso, un doveroso riconoscimento e meritata dignità al quotidiano e metodico impegno del corpo docente".



