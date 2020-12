Bordighera: aperto il bando di gara per la manutenzione dei parchi e del verde orizzontale

Il Comune di Bordighera dà il via alla procedura per il bando di gara di affidamento del servizio di ordinaria e straordinaria manutenzione dei parchi, dei giardini comunali e del verde orizzontale per il 2020- 2021. L’incarico avrà la durata di 15 mesi. La questione è già stata anticipata nell’ultimo consiglio comunale.

Tutte le informazioni e i punti di contatto sono reperibili attraverso il sito ufficiale del Comune tra i quali, naturalmente, i requisiti di ammissione e partecipazione alla gara.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle 12 del 7 gennaio. Gli operatori interessati potranno candidarsi sulla piattaforma telematica Sintel di A.R.I.A. Lombardia.