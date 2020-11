Un giorno nella vita di un progettista di PCB

Tutti i designer, soprattutto quelli del settore tecnologico, hanno la stessa sfida: creare e produrre prodotti più funzionali senza perdere l'eleganza del design. I progettisti di circuiti stampati svolgono un lavoro che è fortemente coinvolto nella produzione di un circuito stampato (PCB). È infatti il progettista PCB a produrre lo schema di cablaggio per il prodotto finale, utilizzando di solito un sistema CAD. I progettisti utilizzano quel sistema per costruire il circuito che viene impiegato nei telefoni, nelle auto, nelle apparecchiature mediche e nel crescente numero di prodotti elettronici di consumo di cui si ha una grande domanda.

La vita lavorativa di un progettista PCB varia a seconda delle dimensioni e della struttura dell'azienda per cui lavora, ma le basi di ciò che il progettista medio PCB sarà tenuto a fare sono le seguenti.

Lavoro di squadra

Un progettista PCB tende a lavorare solitamente all’interno di un team, anche se questo può variare se si trova in una società più piccola o se ha avviato un'attività in proprio. I PCB sono più complessi che mai, per cui spesso nelle grandi aziende può accadere che più di un progettista PCB lavori su una singola scheda. In questi casi, ogni progettista avrà un insieme specifico di funzioni da includere nel progetto finito, con una persona a capo del progetto per garantire che tali funzioni siano allineate. I progettisti spesso lavorano in modo indipendente, ma la collaborazione è una parte vitale del processo di produzione dei PCB. Se un progettista PCB lavora per se stesso o per una piccola azienda, la collaborazione non dovrebbe costituire un problema. Tuttavia, più grande è l'azienda, più è probabile che i designer lavorino fianco a fianco.

Disegn dei layout

Questa è una delle responsabilità chiave per un progettista PCB, ed è la ragione per cui molti di quei progettisti hanno perseguito questa carriera di nicchia. Anche se lo sviluppo di un PCB può essere un processo molto tecnico, questo possiede anche un elemento creativo che è molto attraente per molti progettisti tecnici. Vi è un'ampia gamma di attività di progettazione che dovranno essere svolte dal progettista responsabile del progetto o dai team che lavorano in collaborazione. Queste includeranno:

Creazione di una biblioteca : Ciò comporta la generazione, la manutenzione e la correzione di librerie di parti, utilizzando le informazioni ottenute dalle schede tecniche dei componenti ed eventuali disegni disponibili.

: Ciò comporta la generazione, la manutenzione e la correzione di librerie di parti, utilizzando le informazioni ottenute dalle schede tecniche dei componenti ed eventuali disegni disponibili. Inserimento schematico: Questa è una delle responsabilità più dispendiose in termini di tempo del progettista PCB. Dovranno impiegare del tempo per creare pacchetti di progettazione di PCB, che comprenderanno schemi elettrici, disegni di fabbricazione, file Gerber ed eventuali file aggiuntivi relativi alla fabbricazione e all'assemblaggio dei PCB.

Dovranno anche occuparsi del routing, e se saranno a capo del progetto o lavoreranno da soli, dovranno anche prendere decisioni sul posizionamento dei componenti. C'è anche la necessità di stabilire un collegamento diretto con gli ingegneri per garantire che il prodotto finale soddisfi gli obblighi di servizio e che i requisiti di progettazione del cliente siano soddisfatti.

Compatibilità con il cliente

Anche se le grandi aziende avranno un dipendente dedicato a questa funzione, molti progettisti PCB dovranno anche comunicare direttamente con i team CAD dei loro clienti. Questo è necessario perché un errore potrebbe portare alla mancanza di compatibilità. Soprattutto nella fase di prototipo, l'esecuzione di prove e controlli come il test di corto circuito sarà in gran parte responsabilità del progettista PCB responsabile del prototipo finito. Clicca qui per saperne di più sul processo di prova del corto circuito e dove possono verificarsi potenziali errori. In questa fase, il progettista sarà messo al corrente di eventuali modifiche da apportare oppure del funzionamento della scheda finita come previsto. In alcuni casi, i progettisti lavoreranno a stretto contatto con i produttori PCB in modo da poter risolvere i problemi di equalizzazione.

Fuori casa

Sebbene l’idea comune del luogo di lavoro di un progettista PCB sia quella di un'officina tecnica che puzza di saldatura, questi progettisti invece possono lavorare negli ambienti più disparati. Una situazione molto comune è infatti rappresentata dai progettisti che si recano presso i loro clienti. Lì possono discutere dei brief di progettazione e possono anche svolgere parte del processo di progettazione nel sito dei clienti. Dal momento che gran parte della giornata dei progettisti PCB è impegnata con i CAD, quel luogo di lavoro disordinato che molti immaginano sia è, in realtà, più simile allo studio di un artista che a un posto di lavoro di un meccanico.

Dalla scelta dei materiali giusti per le schede di circuito finite alle prove ed errori sul layout del PCB, ci sono molti doveri e responsabilità per un progettista PCB. Si tratta di una carriera che sta crescendo in popolarità, dato che il mercato continua a osservare una massiccia crescita. Ci vuole del tempo per acquisire le qualifiche necessarie per diventare un designer PCB professionista o per lanciare la propria attività di progettazione PCB online, ma questa formazione potrebbe portare a una carriera che offre sicurezza, che esalta le competenze tecniche e che consente comunque un'ampia libertà creativa.