Vasto incendio di sterpaglie, dalle 19.30 di questa sera, in regione Panegai nell’entroterra di Imperia. Sul posto stanno intervenendo le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale e anche della Protezione Civile.

Al momento c’è una abitazione a rischio e i pompieri stanno monitorando la situazione, ma non è stata evacuata mentre il forte vento sta alimentando le fiamme, soprattutto in cima alla collina. L’opera di spegnimento è in atto.