Sanremo: si ferisce mentre lavora in giardino, trasportata in elicottero al ‘Santa Corona’. È grave (Foto)

Grave incidente questa mattina all’interno di un giardino in centro a Sanremo, proprio dietro all’hotel Royal. Una donna è caduta riportando gravi ferite, tali da predisporne il trasporto in elicottero al ‘Santa Corona’ in codice rosso di massima gravità. Al momento non si conosce la dinamica dell’accaduto, ma sul caso stanno indagando i Carabinieri di Sanremo.

Sul posto dell’incidente è intervenuto il personale di Sanremo Soccorso e dell’automatica 118 per predisporre il trasferimento a Pian di Poma e per il successivo trasporto in elicottero a Pietra Ligure.