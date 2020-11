Cena gourmet: alcuni indirizzi utili per l’asporto e il “delivery” da Sanremo a Ventimiglia

L’ultimo provvedimento governativo, che ha disposto la chiusura alle 18 dei ristoranti e ridotto a 4 il numero dei commensali, ha comunque “salvato” l’asporto e il servizio a domicilio. Sicuramente le consegne di cibo a domicilio registreranno numeri sempre più importanti e con una tendenza alla crescita destinata a durare ancora a lungo a causa del prolungato perdurare della pandemia da Covid-19.

Per chi vuole approfondire il fenomeno consiglio questo interessante articolo della collega Antonella Aquaro.

Le reazioni dei ristoratori nel Ponente ligure sono state molto diverse fra loro ed hanno profondamente modificato lo scenario della ristorazione nella provincia di Imperia.

C’è chi ne ha approfittato per chiudere per ferie, chi si è preso un attimo di riflessione per decidere se e come riprendere, chi ha affrontato la nuova fase riproponendo i servizi di asporto e domicilio, che sono tornati ad essere l’ultima carta in mano ai ristoratori, che non si vogliono rassegnare alla chiusura.

Puntare su questi servizi può portare un pochino di ossigeno alle casse dei ristoranti e mantenere un rapporto con la clientela più affezionata, anche se non risolleverà un settore, che lentamente si stava riprendendo dopo il primo lockdown.

Ma, come già in occasione del lockdown di marzo, i servizi di asporto e domicilio interessano soprattutto chi opera nelle città della costa e non l’entroterra, dove la bassa densità di popolazione rende poco interessante questa opportunità.

Dall’entroterra arrivano comunque proposte interessanti come la riscoperta del momento di festa del pranzo della domenica con menù speciali o come l’invito a sfruttare questo momento per una romantica pausa. Perché non abbinare una cena a lume di candela preparata da un bravo chef ad una camera con caminetto? Questa, ad esempio, è la nuova proposta ricca di fascino ed atmosfera delle Macine del Confluente. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 0184.407018 (www.lemacinedelconfluente.com)

Per chi cerca una cucina gourmet in grado di conciliare il gusto con la salute e l’utilizzo di materie prime stagionali e regionali ecco alcuni indirizzi utili.

Partiamo dall’unico ristorante stellato della provincia: Paolo e Barbara, da poco rientrati a Sanremo dopo la parentesi estiva di Baia Beniamin, hanno ripreso il servizio a domicilio che si aggiunge all’apertura a pranzo del ristorante dal giovedì alla domenica. Ingredienti locali e stagionali di elevata qualità, ricette gourmet in grado di valorizzare i prodotti e grande attenzione ai dettagli sono la filosofia del menù d’asporto e domicilio preparato da Paolo Masieri e consegnato da Barbara. Per prenotazioni telefonare ai numeri tel. +390184531653 – +393356388433

Rimanendo a Sanremo per chi vuole cenare con pesce freschissimo Ittiturismo Patrizia rappresenta un indirizzo sicuro. Garantisce sia a pranzo che a cena un servizio di consegna a domicilio con contenitori che garantiscono la freschezza e sicurezza dei piatti, che potrete scegliere sul sito. Immancabili e gettonatissimi i piatti con Gamberi rossi di Sanremo e deliziose fritture. per consultare il menù www.ittiturismo.net per informazioni Tel: +39 3498188317

Solo servizio di asporto serale con prenotazione entro le 12 per la sera per il Ristorante Ulisse, ideale per chi non vuole rinunciare ai piatti più famosi dello chef Fabio Lelli, inseriti in menù che cambiano ogni settimana e che potete consultare nell’aggiornatissima pagina facebook per informazioni telefono 0184.670338

Se cercate piatti della tradizione, semplice e genuini per portare a casa il sapore più autentico della trattoria potete rivolgervi con tranquillità alla Trattoria Cuvea, che propone un menù d’asporto dalle 18.30 alle 21.30, (un primo e un secondo a 12 euro). telefono 333.3625059

Se amate la carne e in casa c’è chi ama la pizza nessun problema potete rivolgervi con fiducia al Ristorante Pizzeria Boscobello, che accanto all’apertura a pranzo dal giovedì alla domenica ha riattivato per la cena un attento servizio di consegna a domicilio con piatti che potrete scegliere all’interno di un ricco menù con carni speciali, cruditè di pesce e pizze. Per prenotazioni +39 328 0425807 e maggiori info www.ristoranteboscobello.it

Ad Ospedaletti troviamo il ristorante Come a Casa ripropone le creazioni gourmet dello chef Piero Bregliano tutti i giorni a pranzo, (escluso il giovedì) con asporto fino alle ore 18.00 e un servizio a domicilio per la cena. Per ordinazioni: +39 3356437370 e potrete vedere i menù sulla pagina facebbok

A Vallecrosia due indirizzi golosi:

Il Torrione, dove lo chef Federico Lanteri ha rivoluzionato il locale con alcune interessanti novità: accanto alla ricca carta del ristorante ha aggiunto la proposta di un pranzo di lavoro più veloce fino al venerdì e poi un menù speciale per il pranzo del sabato e della domenica. Confermato il servizio di asporto e a domicilio con i piatti più amati dalla clientela del locale come i ravioli, il Cappon magro, calamari e trippe con i fagioli di Pigna. Per info e ordinazioni telefonare a 0184 295671 e sulla pagina fb

La Balena Bianca ha ripreso il servizio sia d’asporto sia domicilio proponendo ai clienti le creazioni artistiche della chef Paola Chiolini Per info e ordinazioni telefonare 0184 254476 e sulla pagina fb

Terminiamo questa prima puntata del viaggio a Ventimiglia. Nella città di confine Il Ristorante Marco Polo con l’infaticabile e vulcanico chef Diego Pani, dopo il primo lock down e l’alluvione, ha affrontato questa nuova emergenza con grande inventiva e due novità: ripensare il momento del pranzo non come una pausa durante il lavoro, ma come un momento di festa da godere con preparazioni gourmet di pesce freschissimo e l’apertura della cantina fino alle 23 per asporto e delivery di vini e stuzzichini. Per informazioni telefonare al numero 0184 352678