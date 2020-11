Ventimiglia: Polizia al lavoro per visionare i filmati della manifestazione che ieri ha paralizzato la città

E’ in corso la verifica di foto e video da parte della Polizia di Ventimiglia, in relazione alla manifestazione di ieri, che ha visto una sessantina di persone bloccare la strada sul ponte Doria nella città di confine, paralizzando il traffico in entrambi i sensi di marcia per circa tre ore.

Al momento nessuno è stato denunciato, ma bisognerà capire se i manifestanti abbiano o meno violato delle Leggi. Uno dei reati che potrebbero essere contestati è quello del blocco stradale oppure la violazione dell’ordinanza regionale che vieta totalmente le manifestazioni, a differenza del Dpcm che le consente. C’è poi la possibilità di affibbiare il reato di assembramento mentre tutto è sembrato a posto per quanto riguarda le mascherine, che erano più o meno indossate da tutti.

La composizione dei manifestanti vedeva al suo interno soprattutto titolari di sale gioco e alcuni titolari di locali di vario genere, ma in molti hanno anche notato persone che non avevano nulla a che fare con l’imprenditoria della città di confine.

La situazione questa mattina a Ventimiglia è nuovamente tranquilla anche se la preoccupazione, come in tutta Italia e nel mondo cresce. Anche in attesa di capire cosa accadrà in Francia, in particolare per il discorso alla nazione previsto stasera dal Presidente Emmanuel Macron. Che la Costa Azzurra e tutto il compartimento ‘06’ sia fondamentale per l’economia della nostra provincia è noto e, infatti, proprio nell’ultimo weekend sono stati moltissimi i francesi che hanno letteralmente ‘invaso’ l’imperiese.

Commercianti, ristoratori e locali ci hanno confermato che il fine settimana è stato archiviato molto positivamente sul piano degli incassi mentre il prossimo, tra il nuovo Dpcm italiano e le prospettive che arrivano dalla Francia, sarà decisamente diverso.