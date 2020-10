Con il nuovo Dpcm il Ristorante “A Cuvea” di Sanremo, svolgerà solo il servizio del pranzo e dalle 18 alle 21.30 quello di asporto

In base al nuovo Dpcm che obbliga bar, ristoranti e pizzerie alla chiusura dalle 18, anche il Ristorante “A Cuvea” di Sanremo è pronto per svolgere un adeguato servizio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di ristorazione a pranzo che di asporto dalle 18 alle 21.30. Un’attenta scelta di prodotti genuini e locali cucinati con semplicità e soprattutto accompagnati da ottimi vini, rendono questo locale uno dei più amati della Città dei Fiori, anche per l'ottimo rapporto qualità-prezzo.

Con il servizio di asporto primo e secondo a soli 12 euro.

Ricordiamo che il locale si trova in Corso Garibaldi 110, a Sanremo, a pochi passi da Piazza Colombo e dal Palafiori, ed è aperto dal lunedì al sabato a pranzo.

Per info chiamare al 333 3625059. È sempre gradita la prenotazione.