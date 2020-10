Eletto il direttivo gelatieri-pasticceri di Confartigianato Imperia, Piero Ippolito è il nuovo presidente

Piero Ippolito è il nuovo presidente provinciale della categoria gelatieri-pasticceri della Confartigianato di Imperia. La sua elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea della categoria che, nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19, si è svolta nei giorni scorsi. Il direttivo, che rimarrà in carica per i prossimi 4 anni, è poi composto dal vicepresidente Aldo Bianchi e dal consigliere Sergio Zambon. Nel corso della riunione si è discusso delle problematiche del settore, individuando le priorità sulle quali concentrare il lavoro.

Intanto la Confartigianato a livello nazionale ha inviato una lettera all’attenzione dell’avv. Mario Fiorentino (Direttore generale della politica industriale, l’innovazione e le PMI del MISE) in cui si rappresentano le preoccupazioni della categoria. Nella missiva si sottolinea in particolare l’incongruità delle misure prese a suo tempo e auspicando che sia evitato il ripetersi di divieti, quale quello della vendita diretta per asporto, secondo la Confartigianato ingiustificati dal punto di vista della tutela della salute pubblica e che questa volta potrebbero addirittura compromettere la stessa sussistenza delle imprese del settore.

Nel contempo la Confartigianato ha invitato a sostenere, a parziale recupero dei danni economici subiti, il tessuto produttivo di queste imprese, che tra l’altro contribuiscono decisamente alla vitalità dei centri storici, ottimizzando gli interventi a loro favore, magari estendendo alle stesse il bonus, contenuto nel DL Agosto, riservato inizialmente ai ristoranti ed alle mense e poi in sede di conversione in legge previsto solo per i ristoranti annessi alle aziende agricole, la somministrazione negli alberghi ed il catering per eventi.